Фестиваль «Кино и Ты»

С 11 по 15 сентября в Мариуполе проходит международный кинофестиваль «Кино и ТЫ» имени И.А.Шрейбера. Всего будет показано 250 фильмов из 38 стран мира.

Задействовано множество локаций в разных уголках города. Также гости кинофестиваля смогут поучаствовать в мастер-классах и подискутировать с известными деятелями кино Украины и Европы. Проект реализован при поддержке программы «Общественный бюджет». Церемония открытия состоялась 13 сентября в кинотеатре «Савона».

По красной дорожке торжественно прошли члены жюри, режиссеры, деятели кино и телевидения, организаторы, представители партнеров и гости фестиваля. Среди них секретарь городского совета Степан Махсма, председатель «Ассоциации кинокомисий Украины» Леонид Быцюра, аудиовизуальный Атташе Французского института в Украине Бенджамин Орландо и доцент кафедры телережиссуры Киевского государственного университета кино и телевидения им. И.К.Карпенко-Карого Валентина Костылева.

Кроме многочисленных тематических фотозон, внимание мариупольцев привлекла инсталляция из видеокамер и видеопроекторов. В холле были выставлены ретро модели и различная кинотехника ХХ столетия.

«В этом году участниками фестиваля стали работы не только из Украины, но Норвегии, Великобритании, Франции, Нидерландов, Швеции, Литвы. В конкурсной программе представлены следующие номинации: документальное кино, анимационное кино, клип и специальная рубрика «Снято в Мариуполе»», — рассказала продюсер кинофестиваля Наталья Огородняя.

Источник