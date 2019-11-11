Фестиваль-конкурс искусств «Світ краси й фантазій»

В Мариуполе проходит фестиваль-конкурс «Світ краси й фантазій»​ в рамках Международного фестиваля-форума единства «Обіймись, Україно, зі світом!». Участниками стали творческие коллективы Донецкой области.

В нашем городе фестиваль проводится с 2004 года, в этом году он впервые вышел на уровень международного. Его цель — поддержка творческого потенциала одаренных детей и талантливой молодежи. Такие мероприятия помогают популяризировать различные виды искусств, а также здоровый образ жизни среди подрастающего поколения.

С 12 октября по 16 ноября проводятся конкурсные выступления творческих коллективов по направлениям: вокал, хор, инструментальная музыка, дизайн, фото и актерское мастерство. Так, на сцене Драматического театра свои номера показали танцевальные и цирковые коллективы. На рассмотрение жюри было представлено более 50 номеров.

Первое место в старшей и средней возрастной категории занял мариупольский казацкий коллектив НАНТ «Первоцвіт». Он представил два танца украинской тематики. Победителям вручили дипломы и памятные подарки.

«Специально для конкурса мы подготовили два новых танца. Также благодаря программе «Общественный бюджет» пошили тематические костюмы. Это позволило нам оставить после себя яркое впечатление и победить», — рассказал руководитель народного художественного коллектива «Первоцвіт» Александр Белоконь.​

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