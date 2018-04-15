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Фестиваль «Маріупольська книжкова толока»

Опубликовано 16 Апр 2018

OLYMPUS DIGITAL CAMERAМаріупольський краєзнавчий музей став учасником літературно-мистецького фестивалю «Маріупольська книжкова толока».

Співробітники музею представили три виставкові локації та провили зустрічі:

  • перша локація – фотовиставка «Маріуполь-perfectum» – презентація видового ряду Маріуполя початку XX ст. Зображення найбільш відомих архітектурних об’єктів надали  відвідувачам можливість зануритись у світ міста, яке ми майже втратили;
  • друга локація - виставка краєзнавчої літератури – представлені перші краєзнавчі доробки та історичні джерела XIX – початку XX ст. та краєзнавча література  XX ст., сучасні видання;
  • третя локація - музейна інтер’єрна інсталяція «Витоки маріупольського краєзнавства» -майданчик для театралізованої презентації науково-популярного краєзнавчого збірника «Маріуполь та його околиці». Його автор, директор гімназії Григорій Іванович Тимошевський, перемістившись у часі, особисто представив перший збірник з історії міста Маріуполя.

Директором Маріупольського краєзнавчого музею Наталею Олександрівною Капустніковою була представлена електронна презентація майбутньої збірки «Міські історії. Маріуполь в описах, публіцистичних та літературних нарисах».

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