Фестиваль народних митців HAND MADE

Центр сучасного мистецтва і культури ім. А. І. Куїнджі (пр.Металургів, 25) запрошує маріупольців та гостей міста на щорічний фестиваль HAND MADE. На ньому представлені різноманітні роботи художників-аматорів та народних майстрів. Експозиція працюватиме протягом січня.

Цей фестиваль щорічно проводиться в Центрі вже понад 40 років. Відвідувачі зможуть побачити роботи майже 200 самостійних авторів і представників народних об’єднань та клубів з різних міст України.

«Учасники — це люди різного віку та професій, яких об’єднує великий талант, вміння виразити себе, помножене на працьовитість і велике бажання принести в цей світ красу та гармонію», — розповідають організатори.

Крім того, у Центрі проходить виставка картин талановитих дітей, що відвідують творчі заняття в «Світлиці».