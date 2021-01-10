Последние новости

Фестиваль народних митців HAND MADE

Опубликовано 26 Янв 2021

101334-142943920_856878871760810_6312498050245222075_nЦентр сучасного мистецтва і культури ім. А. І. Куїнджі (пр.Металургів, 25) запрошує маріупольців та гостей міста на щорічний фестиваль HAND MADE. На ньому представлені різноманітні роботи художників-аматорів та народних майстрів. Експозиція працюватиме протягом січня.

Цей фестиваль щорічно проводиться в Центрі вже понад 40 років. Відвідувачі зможуть побачити роботи майже 200 самостійних авторів і представників народних об’єднань та клубів з різних міст України.

«Учасники — це люди різного віку та професій, яких об’єднує великий талант, вміння виразити себе, помножене на працьовитість і велике бажання принести в цей світ красу та гармонію», — розповідають організатори.

Крім того, у Центрі проходить виставка картин талановитих дітей, що відвідують творчі заняття в «Світлиці».

Похожие сообщения

У День закоханих «Вежа» може стати локацію для весільної церемонії

Опубликовано 28 Янв 2021

Шахрай під виглядом працівника газової служби виманив гроші у пенсіонерки

Опубликовано 28 Янв 2021

Триває конкурс дитячого малюнка «Охорона праці очима дітей»

Опубликовано 27 Янв 2021

Завтра частина Центрального району тимчасово залишиться без опалення

Опубликовано 27 Янв 2021

Все права защищены и охраняются законом.
Полное или частичное копирование­ материалов должно сопровождаться
указанием первоисточника (для интернет-изданий обязательна гиперссылка)
Copyright © 2007-