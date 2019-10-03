26 и 27 октября в Мариуполе пройдет второй открытый фестиваль национальной культуры «Ukraine ornament — украинские узоры». Планируется, что во Дворце культуры «Украинский дом» выступят более 30 вокально-танцевальных коллективов. В выставках декоративно-прикладного искусства примут участие около 50 мастеров.

Как рассказала художественный руководитель дворца культуры Ирина Аникеива, уже известно, что кроме Мариуполя, на фестивале будут представлены Волноваха, Никольск и Мангуш. Также ожидаются участники из разных городов Украины. Номера будут разделены на народные и стилизованные.

«В этом году наш коллектив будет открывать фестиваль. В начале прозвучит украинский марш. Ребята будут с национальными пиками. Во втором номере одновременно примут участие 120 человек. На сцену выйдут взрослые вместе с детьми. Я считаю, что именно через подрастающее поколение мы можем показать, что наш народ очень творческой и яркий. Танцы — это символ труда, единения и одухотворенности молодежи Мариуполя и всей Украины», — подчеркнула руководитель ансамбля народного танца «Апрель» Екатерина Головань.

К участию в фестивале приглашают любительские вокальные или хореографические коллективы, а также коллективы народно-прикладного творчества. Заявки можно присылать на электронный адрес ukrayinskiydim@gmail.com до 15 октября. Детали по телефону: (098) 99139 74.

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