«Фестиваль Писанок -2018» проводиться в місті Маріуполі вже втрете. Організатор Фестивалю – департамент культурно-громадського розвитку Маріупольської міської ради та КУ «ЦБС для дітей», КУ «ПК Молодіжний».

Метою Фестивалю є популяризація українських традицій, поширення писанкарства, як художнього явища і культурного феномену, виховання у дітей поваги до національної культури та історії нашого народу, розвитку творчих здібностей дітей, підлітків, молоді. Місце проведення – бібліотеки ЦБС для дітей.

В Фестивалі приймали участь 160 дітей та дорослих, в тому числі 16 родин. На суд компетентного журі було представлено 177 робіт, серед них 4 колективних. Переможці конкурсу «Народна писанка», який проходив в межах «Фестивалю Писанок-2018», будуть нагороджені цінними призами.

Фестиваль «Писанка-2018» – це подія, яка має на меті представити писанку не лише як традиційний Великодній символ, але й як Art-об’єкт. Запрошуємо маріупольців на власні очі побачити справжній парад писанок. На виставці експонуватимуться писанки виконані у традиційних та сучасних техніках, а також «Великодні композиції», які стануть справжньою окрасою виставки. Урочисте свято «Писанковий світ» та відкриття виставки дитячих робіт з відзначенням учасників та переможців конкурса «Народна Писанка» в рамках міського «Фестивалю Писанок-2018» відбудеться 5 квітня о 12 годині в Центрі сучасного мистецтва та культури ім. Архипа Куїнджі. Знайдіть час щоб насолодитися найкращими взірцями дитячого писанкарського мистецтва. Чекаємо на вас!