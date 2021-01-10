Фестиваль «З країни в Україну»
В 2021 році фестиваль «З країни в Україну» в сьомий раз буде проходити у містах Донецької та Луганської областей серед яких і Маріуполь. Зараз організатори набирають керівників, технічних директорів, піарників, менеджерів по роботі з волонтерами та менеджерів комфорту.
Перед початком роботи всіх чекає безкоштовне навчання за унікальною методологією, яка адаптує офлайн інструменти для використання в онлайні.
Залишити заяву на участь можна за посиланням - https://forms.gle
Всі команди пройдуть навчальну програму «Академія фестивалю З країни в Україну. Соціальні стартапи, які формують середовища змін 2.0».
Академія проходитиме онлайн та складатиметься із наступних елементів:
- Основні навчальні модулі – 7 модулів по 2 дні у форматі комбінованих занять на платформі Академії
- Спеціалізовані навчальні модулі – 6 модулів по 1 дню у форматі комбінованих занять на платформі
- Домашні практичні завдання – сукупно 40 днів у дистанційному форматі на платформі Академії
- Дистанційне проходження відео лекцій за трьома напрямами (Проєктний менеджмент, Лінія Ідентичності, Людське в людині)
- Психологічні ігри для команд – 2 гри для кожної команди
- Індивідуальне психологічне супроводження та коучінг – окремі консультації для окремих випадків
- Захист гіпотез проектів – 1 день передзахисту (ZOOM конференція)
- Захист робочих прототипів проектів – 1 день захисту (ZOOM конференція)
Рефлексія після проектів 1 день.