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Фестиваль «З країни в Україну»

Опубликовано 19 Янв 2021

В 2021 році фестиваль «З країни в Україну» в сьомий раз буде проходити у містах Донецької та Луганської областей серед яких і Маріуполь. Зараз організатори набирають керівників, технічних директорів, піарників, менеджерів по роботі з волонтерами та менеджерів комфорту.

Перед початком роботи всіх чекає безкоштовне навчання за унікальною методологією, яка адаптує офлайн інструменти для використання в онлайні.

Залишити заяву на участь можна за посиланням - https://forms.gle

Всі команди пройдуть навчальну програму «Академія фестивалю З країни в Україну. Соціальні стартапи, які формують середовища змін 2.0».

Академія проходитиме онлайн та складатиметься із наступних елементів:

  • Основні навчальні модулі – 7 модулів по 2 дні у форматі комбінованих занять на платформі Академії
  • Спеціалізовані навчальні модулі – 6 модулів по 1 дню у форматі комбінованих занять на платформі
  • Домашні практичні завдання – сукупно 40 днів у дистанційному форматі на платформі Академії
  • Дистанційне проходження відео лекцій за трьома напрямами (Проєктний менеджмент, Лінія Ідентичності, Людське в людині)
  • Психологічні ігри для команд – 2 гри для кожної команди
  • Індивідуальне психологічне супроводження та коучінг – окремі консультації для окремих випадків
  • Захист гіпотез проектів – 1 день передзахисту (ZOOM конференція)
  • Захист робочих прототипів проектів – 1 день захисту (ZOOM конференція)

Рефлексія після проектів 1 день.

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