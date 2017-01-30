Флешмоб Единства

28 января в здании торгового центра «Амстор», что на проспекте Победы, состоялся танцевальный флешмоб. Утро для почти ста детей и подростков Дома детского и юношеского творчества Левобережного района началось не с просмотра телевизора или встреч с друзьями. Уже в 11 часов утра они находились в здании супермаркета, чтобы провести патриотическую акцию.

Субботним утром ребята собрались в память о событии 22 января 1919 года, когда на Софийской площади в Киеве был оглашен «Акт Злуки», возвестивший о воссоединении Украинской Народной Республики (УНР) и Западно-Украинской Народной Республики (ЗУНР) в единое украинское государство. Своим танцем ребята и педагоги решили показать, что спустя почти столетие Украина едина и неделима.

За пол часа до начала все было готово. Музыка современных украинских авторов разливалась по всему супермаркету, создавая праздничное настроение, интригуя посетителей. Администрация торгового центра охотно согласилась на проведение акции, специально прогрели помещение, отодвинули заградительные щиты, чтобы увеличить место для выступления, и очень переживали, комфортно ли ребятам переодеваться и готовиться к выступлению, ведь площадка была совсем непривычной для воспитанников хореографических коллективов. Руководители ансамблей «Барвинок», «Ветерок», «Премьера», «Гармония» давали последние наставления ребятам.

И вот на часах 12.00, все готовы, музыка звучит, операторы на месте. На лицах людей читалось удивление, и в то же время — гордость за то, какое прекрасное поколение растет в стране. Как и ожидалось, все прошло зажигательно, устоять на месте было практически невозможно, так и хотелось стать рядом со всеми и повторять движения.

Мы пообщались со зрителями и с самими участниками акции. К сожалению, большинство опрошенных зрителей не знает, что же произошло в январе 1919 года, но были и такие, которые с радостью делились с нами исторической информацией о празднике. Сами ребята сказали, что своим танцем они хотели донести, что украинский народ един, а наша страна неделима. Мнение людей было практически единогласным: то, что делают ребята – прекрасно! Ведь такие события поднимают настроение и дух горожан, показывают, что украинцев не сломить.

На юных артистах были желтые и синие футболки, и в самом конце танцевальной композиции они выстроились в форму государственного флага. После столь необычного выступления ребят переполняла радость и гордость, они смогли «зажечь» атмосферу супермаркета. А в памяти всех зрителей акция наверняка останется замечательным воспоминанием о Дне Соборности Украины.

Виктория Смирнова