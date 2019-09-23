Флешмоб «Світ рівних» на підтримку людей з порушеннями слуху

Акція приурочена до Міжнародного дня жестових мов та Міжнародного дня глухих, які відзначаються 23 та 29 вересня.

Флешмоб «Світ рівних» ініційований керівницею ГО «Фонд Довіра» та проєкту з вивчення жестової мови «Ластівка» Анжелою Тимченко. Участь у заході беруть носії жестової мови, перекладачі та інші.

Першими до акції долучилися поліцейські-випускники проєкту «Ластівка», які опанували жестову мову.

Правоохоронці записали відеозвернення до людей з порушеннями слуху: «Давайте розуміти один одного. Суспільство відкрито для глухих людей».

«Поліція завжди поруч», — відзначив заступник начальника управління превентивної діяльності обласного главку поліції Олександр Віт.