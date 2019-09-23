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Флешмоб «Світ рівних» на підтримку людей з порушеннями слуху

Опубликовано 26 Сен 2019

Жестова мова главк 26.09.19Акція приурочена до Міжнародного дня жестових мов та Міжнародного дня глухих, які відзначаються 23 та 29 вересня.

Флешмоб «Світ рівних» ініційований керівницею ГО «Фонд Довіра» та проєкту з вивчення жестової мови «Ластівка» Анжелою Тимченко. Участь у заході беруть носії жестової мови, перекладачі та інші.

Першими до акції долучилися поліцейські-випускники проєкту «Ластівка», які опанували жестову мову.

Правоохоронці записали відеозвернення до людей з порушеннями слуху: «Давайте розуміти один одного. Суспільство відкрито для глухих людей».

«Поліція завжди поруч», — відзначив заступник начальника управління превентивної діяльності обласного главку поліції Олександр Віт.

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