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Флешмоб в детской библиотеке

Опубликовано 13 Янв 2017

ПР 12.01.17 г. (6)Движение флешмоба зародилось недавно, но стремительно распространилось по крупным городам Украины. Флешмоб переводится как «вспышка толпы» и предполагает спланированную акцию. Такую акцию «Мы выбираем газету «Колосочок», и наши знания – всегда на зубочек!» провела  детская библиотека им. В.В. Маяковского со своими читателями, учащимися 4-А класса ОШ № 64.

Ученики класса принимают самое активное участие в массовых мероприятиях, проводимых библиотекой и занимают призовые места в различных конкурсах. Одним из таких был конкурс, объявленный газетой «Колосочок». Это еженедельная научно-популярная тематическая газета о природе для умников и умниц, учащихся младших классов. Газета рассказывает о явлениях природы, растениях, животных, Земле и космосе, о путешествиях по Украине и миру. «Колосочок» на своих страницах предлагает творческие задания, исследования, презентует детское творчество и интересные природоохранные проекты учеников начальной школы.

Детская библиотека им. В.В. Маяковского уже в течение нескольких лет получает журнал «Колосок» и газету «Колосочок», популяризирует постоянно эти издания,  и они пользуются большим спросом у наших читателей. Для участия в конкурсе ребята чтения выбрали сказку «Чёрные-чёрные птицы» (№ 23/2016 г.), они узнали и о других пернатых, проживающих в нашей местности. Зимой решили помочь птицам, которые не улетают в тёплые края и нуждаются в корме в холода. Для этого читатели изготовили кормушки и развесили их на деревьях возле своей школы.

Флешмоб, проходивший в библиотеке, был снят на видеокамеру и отправлен во Львов в редакцию газеты «Колосочок».

Елена Тычкова

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