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Фотовиставка Юрія Філіна «Мій світ»

Опубликовано 02 Сен 2017

Ю.Филин2 вересня в художньому музеї ім. А.І. Куїнджі відкривається персональна фотовиставка Юрія Філіна «Мій світ».

Юрій Філін — відомий в Маріуполі фотомайстер. П’ятнадцять років він очолював Маріупольський народний фотоклуб «Берег». Зараз є керівником одного з наймолодших фотоклубів «Матриця-М». Нинішня виставка відкривається в день ювілею Юрія Філіна, йому виповнюється 50 років.

На виставці глядачі зможуть побачити понад сто робіт, що становлять ретроспективу творчості майстра. Роботи виконані на високому професійному рівні. В них відсутня кон’юнктурність і навмисність «нового формату» мистецтва.

Виставка різножанрова — пейзаж, портрет, натюрморт, сюжетне фото. Роботи автора приковують увагу глядачів своєрідністю, вдалим композиційним рішенням, позитивним світосприйняттям. Фотомайстер розкриває і доносить до глядачів красу світу, в якому живемо, зупиняє і фіксує дивовижні миті в житті природи і людини. Ряд фоторобот несе в собі глибокий філософський зміст, напруженість навколишнього життя.

Творче кредо фотомайстра: «Треба показувати людям те, що вони не змогли побачити, те, що вислизає від них в суєті, буденності, дикому ритмі життя».

Виставка буде ждати відвідувачів до 1 жовтня.

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