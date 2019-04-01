Фотовыставка работ классика фотоискусства Анатолия Павленко

Первая фотовыставка уникальных работ классика фотоискусства Анатолия Павленко открылась 5 апреля в Центре современного искусства им. Куинджи.

Талантливейший фотохудожник, посвятивший свою жизнь созданию фотолетописи Приазовья – Анатолий Иванович Павленко – проведёт в Мариуполе свою первую фотовыставку.

Герои его снимков – как всемирно известные персоны (космонавт Герман Титов, сталевар Иван Лут и другие), так и простые рабочие, врачи, металлурги. В подходе к образу каждого из своих героев Анатолий Павленко всегда умел найти тот единственный ракурс, который наиболее точно раскрывал характер человека, его внутренние переживания или мечты, его даже очень глубоко законспирированную сущность.

Работы автора приоткроют современным любителям искусства, а также увлечённым фотографией людям, секреты создания захватывающего дух кадра, научат чувствовать внутренний мир человека через объектив фотоаппарата, покажут окружающий нас мир и населяющих его людей в неожиданном – ярком, воодушевлённом, а местами и пафосном – свете. Для того, чтобы достичь этих целей, Анатолию Ивановичу понадобилось всего два цвета: чёрный и белый.

Анатолия Павленко знают как фотокорреспондента газет «Приазовский рабочий», «Ильичевец», «Правда Украины», «Рабочая газета», «Донбасс». Он является членом Национального Союза журналистов Украины, Почётным Ильичевцем, и по-прежнему талантливым фотографом. Его портретные фотоснимки завораживают и впечатляют совершенством композиции кадра, теплотой и величественностью выхваченного из жизни мгновения.

Фотоработы мастера будут доступны для посетителей центра с 5 по 12 апреля.