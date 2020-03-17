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Фронт-офіси міської ради переходять на дистанційний режим роботи

Опубликовано 18 Мар 2020

цнапЗ сьогоднішнього дня всі маріупольські Центри надання адміністративних послуг та установи департаменту соціального захисту населення тимчасово перейшли на змінену форму прийому громадян. Це пов’язано з карантинними заходами, які діють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

«Центри переходять на п’ятиденний графік роботи з 8:00 до 17:00. Всі консультації громадяни можуть отримати за телефонами, через Viber і Контакт-центр. Документи або звернення можна залишити в спеціальних скринях, встановлених перед входами до центрів адмінпослуг. Всі вони будуть взяті в роботу», — пояснила директор департаменту адміністративних послуг Олена Парамонова.

Вона звернула увагу, що за всіма послугами, які пов’язані з оформленням паспортних документів, прийом продовжується в звичайному режимі. Людині потрібно лише попередньо записатися на прийом.

Директор департаменту соціального захисту населення Андрій Ремпель зазначив, що таким же чином організована робота в органах департаменту соцзахисту: «Прийом громадян здійснюється на підставі попереднього запису. Людина має можливість зателефонувати або нам або на номер Контакт-центру 15-55. Їй призначать конкретний час для звернення».

Нижче ви можете ознайомитись з номерами телефонів:

  • Контакт-центр 15-55: (067) 3451555, (050) 3451555;
  • Департамент соцзахисту населення: (0629) 47-43-94;
  • ЦНАП: 0679410444; 0951061237; (0629) 58-70-50.
  • Можливий відео-дзвінок в додатку Viber за номерами: 0951061237; 0956499889;
  • «Мультицентр»: 0684848289; 0956499889;
  • Електронна поштова скринька ЦНАП - cnap@mariupolrada.gov.ua

Консультації з питань соціального захисту, призначення усіх видів державних соціальних допомог, пільг та житлової субсидії можливо отримати в територіальних відділах по роботі з громадянами департаменту соціального захисту населення міської ради:

Лівобережний район Тел. 098 418 80 01

068 484 82 89
Кальміуський район тел. 47-60-06

068 668 76 08
Центральний та Приморський район тел. 096 562 61 50

067 741 73 16

Також на входах перед усіма Центрами адмінпослуг і органами департаменту соцзахисту встановлені спеціальні скриньки для пакетів документів.

Закликаємо жителів ставиться з розумінням до даних заходів. По можливості залишатися вдома, користуватися телефонним зв’язком і онлайн-сервісами. Свідомо ставитися до свого здоров’я і дотримуватися заходів профілактики.

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