Фронт-офіси міської ради переходять на дистанційний режим роботи

З сьогоднішнього дня всі маріупольські Центри надання адміністративних послуг та установи департаменту соціального захисту населення тимчасово перейшли на змінену форму прийому громадян. Це пов’язано з карантинними заходами, які діють відповідно до постанови Кабінету Міністрів України.

«Центри переходять на п’ятиденний графік роботи з 8:00 до 17:00. Всі консультації громадяни можуть отримати за телефонами, через Viber і Контакт-центр. Документи або звернення можна залишити в спеціальних скринях, встановлених перед входами до центрів адмінпослуг. Всі вони будуть взяті в роботу», — пояснила директор департаменту адміністративних послуг Олена Парамонова.

Вона звернула увагу, що за всіма послугами, які пов’язані з оформленням паспортних документів, прийом продовжується в звичайному режимі. Людині потрібно лише попередньо записатися на прийом.

Директор департаменту соціального захисту населення Андрій Ремпель зазначив, що таким же чином організована робота в органах департаменту соцзахисту: «Прийом громадян здійснюється на підставі попереднього запису. Людина має можливість зателефонувати або нам або на номер Контакт-центру 15-55. Їй призначать конкретний час для звернення».

Нижче ви можете ознайомитись з номерами телефонів:

Контакт-центр 15-55: (067) 3451555, (050) 3451555;

Департамент соцзахисту населення: (0629) 47-43-94;

ЦНАП: 0679410444; 0951061237; (0629) 58-70-50.

Можливий відео-дзвінок в додатку Viber за номерами: 0951061237; 0956499889;

«Мультицентр»: 0684848289; 0956499889;

Електронна поштова скринька ЦНАП - cnap@mariupolrada.gov.ua

Консультації з питань соціального захисту, призначення усіх видів державних соціальних допомог, пільг та житлової субсидії можливо отримати в територіальних відділах по роботі з громадянами департаменту соціального захисту населення міської ради:

Лівобережний район Тел. 098 418 80 01 068 484 82 89 Кальміуський район тел. 47-60-06 068 668 76 08 Центральний та Приморський район тел. 096 562 61 50 067 741 73 16

Також на входах перед усіма Центрами адмінпослуг і органами департаменту соцзахисту встановлені спеціальні скриньки для пакетів документів.

Закликаємо жителів ставиться з розумінням до даних заходів. По можливості залишатися вдома, користуватися телефонним зв’язком і онлайн-сервісами. Свідомо ставитися до свого здоров’я і дотримуватися заходів профілактики.

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