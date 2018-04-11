Футбольний матч «Маріуполь-Верес»

Вчора, 14 квітня, на маріупольському стадіоні імені В.Бойка відбулася гра 27-го туру Прем’єр-Ліги України з футболу. Правопорядок під час матчу охороняли 160 поліцейських спільно з військовослужбовцями Нацгвардії.

Футбольний поєдинок, в якому зустрілися команди маріупольців та рівенчанами, відвідали більш 2000 вболівальників.

Аби спортивне свято пройшло у безпеці, напередодні правоохоронці взяли стадіон під охорону. Вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками обстежили територію на відсутність небезпечних предметів.

Безпосередньо під час матчу периметр було оточено посиленими патрулями, а за порядком всередині стадіону поліція стежила за допомоги більше десятка відеокамер.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на перевагу Маріуполя. Грубих порушень громадського порядку не допущено. Поліцейські забезпечили безпеку як гравців, так і вболівальників.