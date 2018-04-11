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Футбольний матч «Маріуполь-Верес»

Опубликовано 15 Апр 2018

11_9384Вчора, 14 квітня, на маріупольському стадіоні імені В.Бойка відбулася гра 27-го туру Прем’єр-Ліги України з футболу. Правопорядок під час матчу охороняли  160 поліцейських спільно з військовослужбовцями Нацгвардії.

Футбольний поєдинок, в якому зустрілися команди маріупольців та рівенчанами, відвідали більш  2000  вболівальників.

Аби спортивне свято пройшло у безпеці, напередодні правоохоронці взяли стадіон під охорону. Вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками обстежили територію на відсутність небезпечних предметів.

Безпосередньо під час матчу периметр було оточено посиленими патрулями, а за порядком всередині стадіону поліція стежила за допомоги більше десятка відеокамер.

Гра завершилася з рахунком 2:0 на перевагу Маріуполя. Грубих порушень громадського порядку не допущено. Поліцейські забезпечили безпеку як гравців, так і вболівальників.

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