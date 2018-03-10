Футбольний матч «Маріуполь-Зоря»

11 березня на маріупольському стадіоні імені В.Бойка відбулася гра 23-го туру Прем’єр-Ліги України з футболу. Футбольний поєдинок, в якому зустрілися команди маріупольців та луганчан, відвідали 2800 вболівальників.

Аби спортивне свято пройшло у безпеці, напередодні правоохоронці взяли стадіон під охорону. Вибухотехніки і кінологи зі службовими собаками обстежили територію на відсутність небезпечних предметів.

Безпосередньо під час матчу периметр було оточено посиленими патрулями, а за порядком всередині стадіону поліція стежила за допомоги більше десятка відеокамер.

Гра завершилася внічию з рахунком 0:0. Грубих порушень громадського порядку не допущено. Поліцейські забезпечили безпеку як гравців, так і вболівальників.