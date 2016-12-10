Может странно, но в декабре

Мы меняемся каждый раз…

Только ломка вот по тебе

Всё такая же, мой Алмаз.

Не знаю, как вы, а я каждый раз в декабре хочу начать совершенно новую жизнь. Обязательно счастливую и качественно наполненную: приятными людьми, путешествиями, достойной работой и прочими вкусняхами. И, конечно же, хочется приложить целебную еловую ветку к личной жизни. Новогодний синдром такой – переоценки всего. И так каждый год, только вот от одного стремления эффекта как-то мало.

А по сути, ведь для перемен не важно время года или особая дата. Вспомнив самые значимые изменения в жизни кажется, что они спонтанны.

Это я всё к чему – вот по-вашему, где живут перемены? Это мы сами привлекаем новое в жизнь или оно происходит независимо от нашего желания? Ладно, когда уж нет сил терпеть и вы расстаетесь с человеком или меняете работу на более подходящую. Но ведь бывает, когда в принципе вас устраивал текущий ход событий, а жизнь раз – и перевернулась с ног на голову. Жаль, нельзя подняться на вершину горы, с которой всё видно, и понять, что нужно делать и куда двигаться дальше.

Часто что-то прекрасное не происходит из-за обычной человеческой трусости. Между риском и стабильностью мы по привычке выбираем второе.

Катаясь на лыжах, лёжа на берегу моря, сидя в недавно открытой уютной кафешке или гуляя по чудесным улицам нового города, только подумайте, сколько нам выпадает возможностей, на которые мы так и не берём билет.

Зима – замечательная пора, чтобы начать действовать. И не стоит ждать Новогоднего чуда, ведь праздник уже должен проходить в нужном месте и с нужными людьми. Перемены происходят незаметно в тебе самом, когда ты готов их принять. Волшебство совсем рядом, только стоит присмотреться и решиться его впустить.

Оксана Тарасенко