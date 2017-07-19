Генерал Аброськін представив нового керівника поліції Донеччини

Справу В’ячеслава Аброськіна, який за три роки відродив поліцію Донеччини, завдяки чому прифронтовий регіон став одним з найбезпечніших в країні, продовжить Віталій Невгад. Передача повноважень відбулася сьогодні, 20 липня, у Маріуполі під час наради з керівниками всіх територіальних підрозділів поліції Донеччини та силових відомств області.

На початку заходу екс-очільник поліції Донецької області генерал Аброськін, який вчора був призначений на пост першого заступника голови Нацполіції України, підбив підсумки того, чого вдалося досягнути поліції прифронтового регіону за два з половиною роки.

- Нашим основним завданням була боротьба з криміналом. І вчора міністр внутрішніх справ Арсен Аваков відзначив нашу роботу. Ми єдина область, яка з року у рік іде з пониженням рівня злочинності, — зазначив В’ячеслав Аброськін, додавши, що це не тільки робота поліції, але й Збройних сил, Нацгвардії та доданих сил.

Перший заступник голови Нацполіції оголосив наказ про призначення нового керівника поліції Донецької області. До цього Віталій Невгад обіймав посаду заступника начальника Головного управління Нацполіції в Донецькій області-начальника слідчого відділу.

Генерал відзначив, що за три роки служити в зону бойових дій добровільно приїхали лічені правоохоронці, і один з перших – Віталій Невгад. В зоні проведення антитерористичної операції він з грудня 2014 року.

- Віталій Невгад відновив роботу слідчих підрозділів, пройшов серйозний шлях від простого міліціонера, всі посади від слідчого до керівника слідчого апарата главку. Це грамотний, професійно підготовлений офіцер. Впевнений, він гідно виконуватиме свої обов’язки, підхопить та розів’є далі всі наші проекти, і поліція Донеччини піде ще далі, — відзначив В’ячеслав Аброськін.

Генерал підкреслив, що полковник поліції входив до команди професіоналів, які відродили поліцію Донеччини, рухали її вперед та стояли у витоків усіх змін, завдяки яким Донецька область стала одним з регіонів з найвищим рівнем безпеки.

Віталій Невгад народився 10 травня 1973 року у Білоцерковському районі Київської області.

Службу в правоохоронних органах розпочав у 1994 році в Білоцерковському міськуправлінні міліції. З 2010 року працював заступником начальника слідчого управління ГУМВС в Київській області.

Новий очільник поліції Донеччини відзначив, що усвідомлює всю відповідальність роботи в зоні АТО та готовий нести її разом з 4-тисячним колективом, який вважається кращим у країні та готовим виконувати будь-які завдання.

- Ми дійсно доведемо це продовженням всіх починань, які були покладені, тих напрямків, в яких іде розвиток поліції, в тому числі спільної роботи з громадськістю, дітьми, формування програми вже навіть не «Безпечне місто», а «Безпечна область», і продовження вже вам започатковувати – «Безпечну Україну», бо на Донеччині розвиваються дійсно дуже прогресивні тенденції, — звернувся до присутніх Віталій Невгад.

Виконуючий обов’язки начальника ОШ ПУ СБУ в Донецькій та Луганській областях Олександр Куць подякував В’ячеславу Аброськіну за створення потужного правоохоронного органу.

- Генерал Аброськін зосередив поліцію не тільки на кримінальному блоці, а допоміг нам зберегти територіальну цілісність, в тих поки що межах України, які є. Наша співпраця допомогла в умовах проведення АТО забезпечувати безпеку громадян цього міста Маріуполя, і Донецької області загалом, — відзначив Олександр Куць.

Слова подяки також висловили народний депутат України Дмитро Лубінець, який розробляв законопроекти, ініційовані керівництвом поліції Донеччини, та прокурор Донецької області Євген Бондаренко, який відзначив, що давно працює з Віталієм Невгадом.

Подякували поліцейським за постійну увагу та підтримку директор школи прифронтового Гранітного Леся Коссе та керівник громадської організації «Ліги майбутніх поліцейських» Ірина Павленко, яка вручила генералу Аброськіну свідоцтво почесного учасника Ліги.

На завершення урочистого заходу В’ячеслав Аброськін відзначив тих, хто підтримував поліцію Донеччини та з ким вона тісно співпрацювала.