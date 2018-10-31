Година історичної пам’яті «Им досталась нелегкая участь солдат»

З нагоди 74-річниці визволення України від нацистських загарбників в читальному залі Маріупольської міської історичної бібліотеки ім. М. Грушевського провели годину історичної пам’яті «Им досталась нелегкая участь солдат».

Чотири з половиною мільйона українців разом з народами інших національностей боролися на фронтах Другої світової війни. Вірили в перемогу. І вона прийшла… Переможна битва за Україну, яка тривала довгі 22 місяці, стала вирішальним фактором розгрому військ гітлерівської Німеччини і її союзників. 3,5 мільйона загиблих у боях з фашистами – така ціна свободи України.

Учні дізналися про факти і події тих страшних днів, які дають можливість простежити життя нашої країни в роки війни, боротьбу людей з німецько-фашистськими окупантами. Також учасники заходу взяли участь у вікторині, присвяченій історії Другої світової. Ця дата назавжди залишиться у пам’яті всього народу, адже немає в Україні родини, яка би не втратила рідних під час нацистської окупації.

Вічна шана тим, хто віддав свої життя за вільне майбутнє України!