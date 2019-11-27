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Городской этап областного конкурса «Красота родного края»

Опубликовано 28 Ноя 2019

61983-unnamed (3)В Мариуполе подвели итоги городского этапа областного художественного конкурса «Красота родного края». Мероприятие состоялось в Левобережном Доме детского и юношеского творчества. На рассмотрение жюри было прислано 22 работы. По словам организаторов, они были выполнены на высоком уровне и в разных стилях.

Главная цель конкурса — воспитание у молодежи любви к родному краю и расширение знаний о Донецкой области. Его участниками стали дети в возрасте от 8 до 16 лет, воспитанники «Образцового художественного коллектива» объединения театральной молодежи «Палитра», Левобережного Дома детского и юношеского творчества и школ № 10, 41, 66.

По итогам мероприятия, лучшие работы были отправлены на областной этап художественного конкурса «Красота родного края» в Донецкий областной эколого-натуралистический центр, город Краматорск.

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