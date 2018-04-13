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Гра у доміно закінчилася для гравця ножовим пораненням

Опубликовано 15 Апр 2018

NOJ_6609Сварка між пенсіонерами призвела до тяжких наслідків. Одного з них доставлено до лікарні у важкому стані. Факт кваліфіковано, як замах на вбивство.

На лінію «102» надійшло повідомлення від медиків, що у місцеву лікарню потрапив 70-річний чоловік з проникаючим ножовим пораненням.

За вказаною адресою виїхали співробітники карного розшуку Центрального відділу поліції. З’ясовано, що під час сварки 72-річний пенсіонер ззаду вдарив опонента у груди ножем.

В той час зловмисник знаходився у стані алкогольного сп’яніння. З пояснень знайомих, у такому стані чоловік завжди поводився агресивно.

Наразі підозрюваного затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Речові докази вилучено.

Відомості за вказаним фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковані за ч.2 ст.15 та ч.1 ст.115 «Замах на вбивство» Кримінального кодексу України.

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