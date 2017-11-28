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Грабіжник напав на літню жінку у під’їзді її будинку

Опубликовано 28 Ноя 2017

photo_2017-11-28_12-28-48Чоловіку загрожує до 4 років позбавлення волі. Найближчим часом  викрадені речі буде повернуто власниці.

До Лівобережного відділення поліції звернулась 59-річна жінка, яка повідомила, що невідомий напав на неї у під’їзді її будинку, вихопив з рук сумку, в якій був планшет і 150 гривень, та втік.

Налякана жінка одразу ж зателефонувала до поліції. На вказану адресу негайно виїхала слідчо-оперативна група. По «гарячих слідах» невідомого затримали. Ним виявився 25-річний місцевий мешканець. Усі речові докази вилучено і найближчим часом будуть повернуті власниці.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження ч.1ст.186 (Грабіж) Кримінального кодексу України. Санкція статі передбачає позбавлення волі строком до 4 років.

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