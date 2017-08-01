Грабіжник побив чоловіка і забрав гроші та мобільний телефон

Усі речові докази вилучені і найближчим часом будуть повернені потерпілому.

22 листопада до Кальміуського відділу поліції звернувся 49-річний маріуполець і повідомив, що близько 11 вечора біля магазину на нього напав невідомий, побив і забрав 1200 гривень і мобільний телефон.

За викликом негайно виїхала слідчо-оперативно група. По «гарячих слідах» зловмисника затримали. Ним виявився 27-річний мешканець Кальміуського району.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст.186 Кримінального кодексу України (Грабіж). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6років.