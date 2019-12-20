Графік роботи комунального транспорту в новорічну ніч

31 грудня продовжується час роботи комунального транспорту до 00:00. 1 січня з 00:00 до 4:30 годин буде організовано роботу трамвая по маршрутам №5, №7, №13 і тролейбуса за маршрутами №12 і №15. На маршрутах буде задіяний рухомий склад, прикрашений ілюмінацією.

Першого січня міськелектротранспорт працює в звичайному режимі за розкладами вихідного дня.

Схема та розклад руху доступні на сайті martrans.gov.ua, та m.martrans.gov.ua (мобільна версія ресурсу), де у мешканців та гостей міста є можливість ознайомитися з графіками та фактичним рухом транспорту на транспортних мережах міста Маріуполь.