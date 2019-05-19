Гранату та набої вилучили поліцейські Волновахи у місцевого мешканця

Боєприпаси чоловік зберігав у себе вдома ще з 2014 року для «самооборони». Всі вибухові предмети вилучено.

В рамках операції «Зброя та вибухівка», яка розпочалася 20 травня, до дільничного офіцера поліції надійшла інформація про те, що 39-річний місцевий мешканець зберігає вдома вибухонебезпечні предмети.

Під час санкціонованого обшуку поліцейські вилучили у зловмисника бойову гранату з запалом та автоматичні набої.

Чоловік ретельно заховав боєприпаси: гранату – у гаражі під бетонною плитою, а решту небезпечних предметів – на холодильнику.

За вказаним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 «Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами». Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.