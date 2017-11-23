Громадяни з вадами слуху та мовлення можуть звернутися до поліції за допомоги мобільного додатку

Співробітники служби 102 поліції Донецької області провели презентацію мобільного додатку в Маріупольській громадській територіальній організації Українського товариства глухих (УТОГ). Для людей з обмеженими можливостями у програмі передбачений окремий алгоритм.

Про функції мобільного додатку та як завантажити його у свій телефон, маріупольцям з вадами слуху та мовлення за допомоги сурдоперекладача розповіли начальник відділу служби «102″ ГУНП в Донецькій області Ольга Фагауліна та її заступник Артем Сахно.

Артем Сахно відзначив, що мобільний додаток «Поліція 102» розроблений з урахуванням потреб людей з обмеженими можливостями.

Вони можуть користуватися всіма сервісами: кнопкою екстреного виклику поліції, повідомляти про правопорушення в смс-режимі з фотофіксацією подій, встановлювати безпечну зону для дітей з функцією «Батьківський контроль», залишати відгуки про роботу поліції та читати свіжі поліцейські новини.

Все, що необхідно для того, аби користуватися засобом цілодобового зв’язку з поліцією, — зареєструватися.

- Під час авторизації біля прізвища вам потрібно вказати примітку — УТОГ. Тоді, у разі надходження від вас тривожного повідомлення, ми не будемо з вами зв’язуватися, а відразу спрямуємо на місце події наряд поліції, — зауважив поліцейський.

Варто відзначити, що у разі викрадення та незаконного перевезення людини, за допомогою мобільного додатку поліція зможе відстежити її шлях.

Фахівці центру 102 відповіли на питання жителів, яких цікавило, як контролювати безпеку дітей та чи діятиме додаток в сільській місцевості.

На сьогодні мобільний додаток «Поліція 102» доступний скрізь, де є покриття інтернету. Він працює на всіх телефонах з операційними системами iOS та Android, а також планшетах.