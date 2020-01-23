Група осіб утримували людей у трудовому рабстві

Встановлено групу зловмисників, які займалися трудовою експлуатацією громадян вразливих категорій: наркозалежних, безхатченків тощо. Близько 30 чоловіків та жінок утримали в будинку під назвою «Храм», здійснювали психологічний та фізичний вплив, примушували до важкої праці. Перебування потерпілого у фальшивому «реабілітаційному центрі» коштувало рідним 2000 гривень на місяць. За один трудовий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 грн.

Операцію щодо визволення громадян провели працівники управління по боротьбі зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, та детективи поліції Донецької області із залученням спец призначенців РПОПу. Процесуальне керівництво здійснює обласна прокуратура.

Фігуранти діяли під прикриттям благодійного фонду та релігійної спільноти. Окрім лідера, до складу угрупування входили керівники «Храмів», які забезпечували діяльність закладу, вербувальники, що постійно стежили за утримуваними, та охоронці, які виконували силові функції.

«Працівників» набирали через оголошення в інтернеті, обіцяючи позбавити наркотичної або алкогольної залежності. Деяких кандидатів вербували на вулицях, користуючись їх важким становищем.

Морально зламаних потерпілих зловмисники під наглядом вивозили на будівельні об’єкти до різних міст Донецької та Дніпропетровської області, де вони виконували тяжку роботу. За відмову працювати утримуваних карали методами фізичного впливу.

Фігуранти називали цей процес «трудотерапія». Курс лікування тривав від двох місяців до року. Оплата за працю, а також за перебування осіб в «реабілітаційному центрі» йшла на рахунок ватажка злочинної групи. За один трудовий день за кожного працівника зловмисники отримували до 400 грн. При цьому самі робітники отримували лише спальне місце і мінімальне харчування.

Поліцейські припинили діяльність одного з «центрів», розташованого в Маріуполі. Також встановлено осіб, яких утримували тут раніше.

До відповідальності притягують лідера злочинної групи та його спільників. Усі вони мешканці Маріуполя 31-37 років.

Крім того, у фальшивому «реабілітаційному центрі» поліцейські виявили раніше засудженого 25-річного чоловіка, який більше року переховувався від поліції. Зловмисник підозрюється у вчиненні тяжкого злочину, передбаченого ч.2 ст. 186 «Грабіж» Кримінального кодексу України.

Підозрюваним інкримінують ч.2 ст. 149 «Торгівля людьми» та ч.2 ст.146 «Незаконне позбавлення волі» Кримінального кодексу України. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі.

Досудове розслідування триває.