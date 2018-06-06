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Хакер викрадав дані користувачів по всьому світу для майнінгу криптовалюти

Опубликовано 08 Июн 2018

Мариуполь киберполиция вирус 08.06.18Чоловік модифікував вірус та поширив його у мережі інтернет, отримавши доступ до чужих комп’ютерів. Поліцейські виявили у зловмисника майже 70 вірусних файлів.

Співробітники кіберполіції в Донецькій області та слідчі Центрального відділу поліції викрили кіберзлочинця, який діяв з осені 2017 року.

32-річний маріуполець з метою отримання грошового заробітку завантажив на свій персональний комп’ютер шкідливе програмне забезпечення для прихованого майнінгу криптовалют.

Маючи досвід в програмуванні, чоловік модифікував шкідливий файл та розмножив його у всесвітній мережі. Зловмисник дав вірусним файлам назви, які, на його думку, користуються великим попитом серед користувачів інтернету.

Після відкриття заражених файлів особами, які їх завантажили, хакер без дозволу користувачів отримав доступ до процесорів комп’ютерів. Кіберзлодій використовував отримані потужності для видобутку криптовалюти, яку він в подальшому через інтернет переводив у гривню та отримував кошти на свій банківський рахунок.

Операцію із затримання підозрюваного готували кілька місяців, ретельно документуючи його протиправну діяльність. Під час обшуку у маріупольця було вилучено комп’ютер, на якому зберігалося майже 70 вірусних файлів.

Наразі поліцейські встановлюють всіх потерпілих від дій кіберзлочинця.

Дії зловмисника кваліфіковані за ст. 361 «Несанкціоноване втручання в роботу електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), автоматизованих систем, комп’ютерних мереж чи мереж електрозв’язку» та ст. 361-1 (Створення з метою використання, розповсюдження або збуту шкідливих програмних чи технічних засобів, а також їх розповсюдження або збут) Кримінального Кодексу України.

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