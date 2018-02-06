ХII фестивалаль фотоклубів України

Сьогодні, 7 лютого, відбулась підсумкова фотовиставка ХII фестивалю фотоклубів України у місті Маріуполі на базі художнього музею ім. А.І. Куїнджі.

На протязі вже 12 років, не дивлячись на багаточисельні труднощі у фотогалузі, політиці і економіці, фестиваль щороку збирає фотоентузіастів і фотопрофесіоналів зі всіх областей України і надає можливість широкої аудиторії познайомитися з діяльністю клубів, підводить підсумки творчого змагання і популяризував захоплення фотографією в цілому.

Підсумкова виставка фестивалю представляє роботи 8 фотоклубів з найбільшим рейтингом, по 6 робіт від кожного фотоклубу — 48 робіт.

Виставка чекає на відвідувачей до 17 лютого 2018 року.