ХII Фестивль фотоклубів України у художньому музеї ім. А.І. Куїнджі

7-17 лютого відбудеться підсумкова фотовиставка ХII Фестивль фотоклубів України у місті Маріуполі.

Фестиваль фотоклубів України – на сьогодні єдина загальнонаціональна фотоподія. На протязі вже 12 років, не дивлячись на багаточисельні труднощі у фотогалузі, політиці та економіці, фестиваль щороку збирає фотоентузіастів і фотопрофесіоналів зі всіх областей України, і надає можливість широкої аудиторії познайомитися з діяльністю клубів, підводить підсумки творчого змагання та популяризував захоплення фотографією в цілому.

МЕТА ФЕСТИВАЛЮ:

популяризація фотографії;

активізація творчої і організаційної діяльності фотоклубів України;

розвиток творчих зв’язків і обміну досвіду між фотоклубами;

підвищення професійного рівня, шляхом проведення семінарів і майстер-класів в рамках фестивалю;

залучення уваги громадськості і властей місцевого і регіонального рівнів до діяльності фотоклубів та фотографії, як до активної складової культурного життя країни;

знайомство відвідувачів з діяльністю фотоклубів, їх керівниками, а також з кращими клубними фотоколекціями.

Підсумкова виставка фестивалю представляє роботи 8 фотоклубів з найбільшим рейтингом, по 6 робіт від кожного фотоклубу, всього — 48 робіт. Організатори виставки у Маріуполі – фотоклуб «Матрица-М» та художній музей ім. А.І. Куїнджі.

Відкриття відбудетья 7 лютого о 12.00 год за адресою: вул. Георгіївська, 58.