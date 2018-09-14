Хлопчик відправився до матері у Маріуполь з Покровська

У селищі Покровське бабуся та батько декілька днів шукали дитину своїми силами. Коли пошуки не дали результатів, на допомогу викликали правоохоронців, які протягом 2 годин відшукали дитину на одній з вулиць Маріуполя.

У Мангушському районі по допомогу до поліції звернулася 60-річна мешканка селища Покровське, яка повідомила, що декілька днів тому, її 14-річний онук пішов з дому так і не повернувся.

На пошуки дитини було орієнтовано слідчо-оперативну групу Мангушського відділення поліції, всі наряди поліції та співробітників патрульної поліції. Поліцейськими була опрацьована прилегла територія, залізничний та автовокзали. Правоохоронці опитали друзів та знайомих дитини.

Протягом кількох годин поліцейські відшукали втікача на одній з вулиць Маріуполя.

Зі слів хлопця, він всі ці дні перебував у своєї матері, яка мешкає у місті. Це не перший випадок коли дитина втікає із дому.

Неповнолітнього було доставлено до відділу поліції, де ювенальні поліцейські провели з ним та з усіма членами родини профілактичну бесіду.

Щодо батька було складено адміністративний протокол ч. 2 ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).

Поліцейські нагадують батькам: якщо зникла дитина, негайно телефонуйте на лінію «102». Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду.