Хлопчик вирішив продовжити гру на подвір’ї подорожжю містом

Він сів на проїжджаючий рейсовий автобус, але мандрівка закінчилася на кінцевій зупинці маршруту. Поліцейські повернули дитину додому та провели профілактичну бесіду.

На лінію «102» звернулася мати хлопчика та повідомила, що її син грався на подвір’ї, яке виходить на автодорогу та без дозволу батьків сів в проїжджаючий автобус. Жінка побігла на наступну зупинку в надії знайти сина, але хлопця там не було. Після цього мати вирішила звернутися по допомогу до поліції. На пошуки хлопця було орієнтовано усі наряди поліції, співробітників поліції охорони та патрульних поліцейських

Правоохоронці перевірили більше 10-ти автобусів, які рухалися за даним маршрутом, коли на лінію «102» зателефонував водій та повідомив, що на кінцевій зупинці знайшов маленького загубленого хлопця. Як з’ясувалося, це був той саме мандрівник, якого шукали по всьому місту.

Співробітники поліції охорони повернули дитину матері та провели з родиною профілактичну бесіду.