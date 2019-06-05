Хлопчик заблукав на масовому заході

Трирічна дитина блукала серед натовпу людей у пошуках матері. На щастя, хлопчика, який перебував без нагляду дорослих помітили правоохоронці.

Під час святкового заходу, присвяченому Дню визволення міста від незаконних збройних формувань, увагу пішого патрулю поліцейських пригорнула маленька дитина, поруч із якою не було жодного з дорослих. Поспілкувавшись із дитиною, правоохоронці з’ясували, що хлопчик насправді загубився та шукає маму, яка з його слів, пішла до крамниці.

Аби знайти матір трирічного малюка, поліцейські повідомили про знайденого зі святкової сцени гучномовцем та сповістили всіх поліцейських, які були задіяні на охороні публічного порядку.

Аби дитина не сумувала, поліцейські посадили її до патрульного автомобіля та відволікали мультиками.

Пошуки родички малюка продовжувались 2 години, аж доки сп’яніла матір не згадала про свою дитину. Відносно жінки були складені адміністративні матеріали.

Поліцейські звертаються до всіх батьків, піклувальників та інших родичів, якщо зникла дитина — не гайте часу та одразу звертайтеся по допомогу! Самостійні пошуки, як правило, не приводять до результатів, а дитина може потрапити у біду. Крім того, приділяйте дітям більш уваги та не залишайте їх без нагляду. За життя та здоров’я дітей несуть відповідальність батьки ( піклувальники)!