Хлопчик замість навчання у школі відправився гуляти містом

На лінію 102 зателефонувала мешканка Кальміуського району та повідомила, що її 12-річний син вранці відправився до школи але до навчального закладу так і не дійшов. Жінка не знала де її дитина тому відразу звернулась за допомогою до поліцейських.

На пошуки неповнолітнього було орієнтовано інспекторів ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції, всі наряди поліції та патрульних поліцейських.

Правоохоронці опрацювали прилеглу територію, місцеві заклади, а також опитали друзів та знайомих дитини. Протягом 2 годин розшукових заходів поліцейські відшукали учня на одній з вулиць району. Як виявилося, хлопець не хотів йти до школи, тому вирішив прогуляти навчання блукаючи вулицями міста.

Правоохоронці провели зі школярем та його батьками профілактичну бесіду та розповіли про можливі наслідки такого вчинку.

Щодо матері було складено адміністративний протокол за ст. 184 Кодексу України про адміністративні правопорушення (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей).