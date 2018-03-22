Хлопчики 8 та 9 років пішли гуляти та не повернулися

23 березня о 22 годині на лінію «102» надійшло повідомлення про те, що в Кальміуському районі загубилися двоє дітей.

Друзі пішли гуляти близько 16-ї години та зникли. Перші години батьки шукали дітей самостійно, але пошуки не дали результатів. Мобільних телефонів діти при собі не мали.

Першими виїхали на пошуки патрульні поліцейські. Правоохоронці перевірили комп’ютерні клуби та інші можливі місця перебування хлопчиків. Дорогою до одного з них, на перехресті центральних вулиць міста, інспектори помітили зниклих дітей. Малеча пояснила, що вони просто загулялись, не помічаючи часу.

Співробітники ювенальної превенції Кальміуського відділення поліції проводять профілактичну роботу з родинами. Відносно батьків складені адміністративні матеріали за ст.184 Кодексу України про адміністративні правопорушення «Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей».

Нагадуємо, у разі зникнення близької людини, особливо дитини, не втрачайте час, негайно звертайтеся до поліції за номером 102.