Хлопці вчинили бійку та пошкодили майно розважального закладу

Поліцейські виявили двох хлопців, які вчинили бійку та пошкодили майно у приміщенні одного з розважальних закладів Центрального району.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в одному з розважальних закладів 2 незнайомців поводяться неадекватно. Хлопці влаштували бійку на території закладу, трощили чуже майно та використовували сльозогінний газ до відвідувачів.

На місце виїхали працівники поліції та протягом 8 хвилин затримали порушників. Ними виявилися молодики 18 та 20 років. Хлопці як раз тікали з місця злочину.

Як виявилося, порушники були у нетверезому стані.

Надалі затримані були доставлені до Центрального відділу поліції для з’ясування обставин.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч.2 ст. 296 Кримінального кодекс України (Хуліганські дії, скоєні групою осіб). Санкція статті передбачає обмеження волі до 5 років або позбавлення волі до 4 років.