Хокейний клуб «Маріуполь» презентував свою форму

У хокейного клубу «Маріуполь» з’явився власний фірмовий одяг. Джерсі виконана в чорно-червоних тонах. На грудях зображена «бойова чайка» — офіційний логотип клубу. Сьогодні пройшло перше тренування клубу в домашній формі.

«Ми віримо, що приазовська чайка в хокейному шоломі стрімко приведе хлопців до перемоги. Також на джерсі присутній і головний символ Маріуполя — море. Низ футболки обрамляють хвилі», — відзначили в хокейному клубі.

Тренер ХК «Маріуполь» Олександр Сеуканд підкреслив, що після затвердження складу команди гравці щодня відточують командну взаємодію на льоду. Вони наполегливо тренуються, щоб найближчим часом порадувати маріупольців перемогами.

Нагадаємо, на сесії міської ради депутати підтримали рішення про створення хокейного клубу «Маріуполь». Дана ініціатива — продовження підписаного Меморандуму про співпрацю між муніципалітетом і Фондом Бориса Колеснікова. В рамках меморнадума в Лівобережному районі побудовано Льодову арену. Близько 500 юних маріупольців зможуть освоювати зимові види спорту — хокей і фігурне катання.