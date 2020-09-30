Хокейний клуб «Маріуполь» провів перше тренування на Льодовій арені
Сьогодні хокейний клуб «Маріуполь» провів перше тренування на новій Льодовій арені. Льодове поле, розміром 28 на 58 метрів канадського виробництва відповідає європейським стандартам для проведення Чемпіонату України з хокею і зустрічей команд УХЛ. Вийшовши на лід, хокеїсти відзначили професійні умови для тренувань і гри.
Тренером команди став екстренер збірної України Олександр Сеуканд. Він 17 років очолював столичний «Сокіл». Разом з київським клубом багаторазово вигравав чемпіонат України з хокею. До складу маріупольської команди увійшли запрошені гравці, які вже мають досвід участі в різних змаганнях і чемпіонатах.
«Наша мета — популяризація хокею, щоб новий вид спорту полюбився маріупольцям, а глядачі приїжджали в місто дивитися захопливі ігри. Відкриття Льодової арени дозволить активно розвивати в Маріуполі зимові види спорту. Сподіваюся хокейний клуб «Маріуполь» відмінно зарекомендує себе і стане прикладом для молоді», — зазначив Олександр Сеуканд.
У комплексі Льодової арени для спортсменів облаштовані роздягальні. Хокейне обладнання — чеського виробництва. При будівництві встановили спеціальний купол, який дозволить проводити тренування і змагання влітку.
Нагадаємо, на сесії міської ради депутати підтримали рішення про створення хокейного клубу «Маріуполь». Дана ініціатива — продовження підписаного Меморандуму про співпрацю між муніципалітетом і Фондом Бориса Колеснікова. В рамках меморандуму в Лівобережному районі побудовано Льодову арену. Після її відкриття близько 500 юних маріупольців зможуть освоювати зимові види спорту — хокей і фігурне катання.