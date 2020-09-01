Хокейний клуб «Маріуполь» вже розпочав тренування
ХК «Маріуполь» вже почав підготовку до чемпіонату Української хокейної ліги. Його старт запланований на 30 вересня. Поки команда тренується на льоду дружківської арени «Альтаїр». Як тільки завершитися будівництво Льодової арени в Маріуполі, вона продовжить підготовку на «домашньому» льоді.
Тренером ХК «Маріуполь» став екс-тренер збірної України Олександр Сеуканд. Він 17 років очолював столичний «Сокіл». Разом з київським клубом багаторазово вигравав чемпіонат України з хокею.
«Наша мета — популяризація хокею. Щоб новий вид спорту полюбився маріупольцям, а в місто приїжджали, як в льодову столицю. У Маріуполі будуть активно розвиватися зимові види спорту, відкриються дитячі секції. Хочу зазначити, набір в них стартує з чотирьох років. Сподіваюся хокейний клуб «Маріуполь» відмінно зарекомендує себе в цьому сезоні і стане активатором для розвитку даного спорту в місті», — зазначив Олександр Сеуканд.
Варто відзначити, заявки на участь в чемпіонаті України подало вісім клубів. Серед них і ХК «Донбас».