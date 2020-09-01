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Хокейний клуб «Маріуполь» вже розпочав тренування

Опубликовано 02 Сен 2020

DSC_9126ХК «Маріуполь» вже почав підготовку до чемпіонату Української хокейної ліги. Його старт запланований на 30 вересня. Поки команда тренується на льоду дружківської арени «Альтаїр». Як тільки завершитися будівництво Льодової арени в Маріуполі, вона продовжить підготовку на «домашньому» льоді.

Тренером ХК «Маріуполь» став екс-тренер збірної України Олександр Сеуканд. Він 17 років очолював столичний «Сокіл». Разом з київським клубом багаторазово вигравав чемпіонат України з хокею.

«Наша мета — популяризація хокею. Щоб новий вид спорту полюбився маріупольцям, а в місто приїжджали, як в льодову столицю. У Маріуполі будуть активно розвиватися зимові види спорту, відкриються дитячі секції. Хочу зазначити, набір в них стартує з чотирьох років. Сподіваюся хокейний клуб «Маріуполь» відмінно зарекомендує себе в цьому сезоні і стане активатором для розвитку даного спорту в місті», — зазначив Олександр Сеуканд.

Варто відзначити, заявки на участь в чемпіонаті України подало вісім клубів. Серед них і ХК «Донбас».

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