Хокейний клуб «Маріуполь» зустрівся на льоду з «Білим Барсом»

ХК «Маріуполь» у четвертому турі УХЛ Паріматч зіграв з «Білим Барсом». Перша виїзна гра «сталевих чайок» пройшла у Білій Церкві. Протистояння завершилося з рахунком 2: 1, на користь господарів.

Як повідомляє прес-служба хокейного клубу «Маріуполь», вже на другій хвилині зустрічі маріупольській команді вдалася швидка контратака. Її завершив Кобяков — шайба після його кидка пройшла між щитків Кучера. Варто відзначити, це вже друга забита шайба Євгена Кобякова в цьому сезоні.

Другий період пройшов в рівній боротьбі, яка проходила по всьому майданчику. Тому протягом 17 хвилин воротарі зрідка вступали в серйозну боротьбу. Рішучі зміни принесли заключні три хвилини періоду. Спочатку захисник «Барсів» Таран зрівняв рахунок, а через хвилину, білоцерківці, скористалися помилкою хокеїстів «Маріуполя», провели контратаку, в якій Грабовецький з передачі Даниленко, забив другий гол — 2: 1.