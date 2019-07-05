Хотів придбати автомобіль, натомість став жертвою шахраїв

Маріуполець натрапив на привабливе оголошення в інтернет-мережі. Авто за «копійки» не здивувало мешканця та він вирішив його замовити, перерахувавши за доставку понад 5 тисяч гривень. Відкрито кримінальне провадження.

Із повідомленням про шахрайство до Лівобережного відділення поліції звернувся місцевий мешканець. Чоловік розповів, що знайшов на одному з сайтів інтернет мережі оголошення про продаж автомобіля, за дуже низькою ціною. Чоловік зв’язався із продавцем та виявилось, аби отримати автомобіль потрібно сплатити майже 5 з половиною тисяч гривень за його доставку та переоформлення документів. Довірливий маріуполець погодився та перерахував на банківський рахунок невідомого вказану суму.

Отримавши гроші, продавець на зв’язок більше не вийшов, тоді маріуполець відправився у відділення поліції.

Поліцейські звертаються до громадян: здійснюйте покупки тільки у перевірених продавців та сплачуйте гроші тільки після отримання товару.

Не переказуйте кошти на гаманці електронних платіжних систем (Ідентифікувати особу продавця (покупця) практично неможливо).

Якщо вам пропонують перерахувати кошти на картрахунок – вимагайте від продавця (або покупця) копію паспорта, а від Інтернет-магазинів – реєстраційні документи.

Так ви зможете перевірити, чи співпадають банківські реквізити з даними продавця (або покупця). Шахраї зазвичай використовують банківські картки сторонніх осіб, тому звертайте увагу на розбіжності між анкетними даними продавця та власника картрахунку.

Будьте обачливі, зловмисники також створюють аналог вже існуючої сторінки з товаром, від себе додають тільки номер телефону і банківської карти.

Усі інтернет-афери, пов’язані з продажем товару, об’єднує одна умова – 100-відсоткова оплата або передоплата на відповідний картрахунок. Також на шахраїв можна натрапити продаючи речі в інтернеті. Зазвичай так звані покупці просять додаткові реквізити вашої банківської картки, аби «переслати» вам гроші. Ошуканих продавців у статистиці Інтернет-шахрайств значно менше, порівняно з покупцями. Однак такі приклади є, тому слід взяти до уваги поради експертів і тим, хто купує і тим, хто продає товар.