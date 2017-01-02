Хозяин нанес женщине один удар ножом, а сам отправился праздновать Новый год

Хозяин нанес женщине один удар ножом, а сам отправился продолжать праздновать Новый год. Смертельным для потерпевшей оказалось не ранение, а бездействие сожителя. Предварительная причина смерти — потеря крови. Полиция, прибывшая на вызов, задержала злоумышленника на месте.

Вызов о том, что в Центральном районе Мариуполя обнаружен труп женщины, поступило в полицию от соседа семьи. Немедленно на место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Во время опроса хозяина правоохранители установили, что в первый день января между ним и его сожительницей возник конфликт на почве ревности. Ссоры под таким предлогом часто случались в семье, но заканчивались перемирием. На этот раз все зашло слишком далеко: жена начала бросаться на любимого с ножом, оппонент, отражая удар, выхватил кухонную принадлежность и единожды ударил разъяренную хозяйку. Женщина упала на кровать, а мужчина, бережно накрыв ее одеялом, чтобы она отдохнула и успокоилась, пошел продолжать празднование.

Окончательную причину смерти еще предстоит установить, но предварительно потерпевшая скончалась от большой потери крови.

Преступник 1980 года рождения задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Он привлекается к ответственности за совершение правонарушения, предусмотренного ч.1 ст.115 «Умышленное убийство» Уголовного кодекса Украины, за что предусмотрено до 15 лет лишения свободы.