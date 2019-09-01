Художественный фестиваль «Простір мрій»

С 7 по 8 сентября на базе центра семейного отдыха «Акварель» пройдет художественный фестиваль Приазовья — «Простір мрій». В ходе его состоится торжественная презентация кузнечных скульптур от авторов-художников из Полтавы, Черновцов, Львова и Мариуполя. Также громадам Мариуполя, Мангуша и Сартаны будут подарены кованные скульптуры, сделанные по эскизам детей.

В субботу гостей фестиваля ждет яркая праздничная программа. Все желающие смогут принять участие в коллективной росписи гигантской металлической скульптуры — «птица-рыба». Эта инсталляция — бренд проекта «Простір мрій». Она расположится на горе с живописным видом на Азовское море. Её длина около 6 метров и весит она 4 тонны.

Также пройдут выставки уникальных произведений искусства, картин молодых художников и рисунков детей. Будут организованы мастер-классы по гончарному делу, спортивная эстафета от клуба исторической реконструкции. С концертной программой выступят творческие коллективы Городских центров внешкольной работы. Состоится танцевальный флешмоб, конкурсы, квесты и море ярких событий.

В 15:00 планируется торжественная передача кованных скульптур громадам Мариуполя, Мангуша и Сартаны. Сейчас они в процессе изготовления. 10 работы, созданные по эскизам детей, украсят парковые зоны города и районов.

В воскресенье на базе «Акварели» будет организована творческая лаборатория. Здесь юные художники и любители смогут принять участие в пленэрах и мастер-классах от известных украинских и иностранных мастеров.

Организатором проекта выступает Мариупольская организация НСХУ при поддержке Украинского культурного фонда.

Напомним, 100 учеников художественных школ Мариуполя и районов приняли участие в конкурсе на лучший эскиз для скульптуры. Из них профессиональное жюри отобрало 10 лучших рисунков. В рамках реализации проекта в Мариуполе прошла встреча юных художников с мастерами кузнечного дела из Львова, Полтавы, Бердянска и Мариуполя. ​

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