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Художня акція «Насильству немає виправдання»

Опубликовано 12 Май 2018

1811 травня на площі біля драматичного театру поліцейські та понад 200 дітей спільно намалювали символ кампанії «Насильству немає виправдання». У такий спосіб учасники закликали громадян не закривати очі на домашнє насилля та звертатися по допомогу.

Мета кампанії — формування культури нульової толерантності до домашнього та гендерно обумовленого насилля.

Учасники акції спільно розмалювали пазли із зображенням долоні і слоганом кампанії та з’єднали їх, символізуючи, що насильство можна подолати тільки спільними діями, що у Маріуполі не виправдовують насильство щодо жінок і воно є неприпустимим у повсякденному житті.

Захід організовано у рамках інформаційної кампанії «Насильству немає виправдання», яку впроваджує ООН Жінки, спільно з МВС України та МФБ «Українська фундація громадського здоров’я».

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