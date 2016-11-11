Художня ковка в бібліотеці

З давніх-давен справа Сварога в Україні була поставлена на широку ногу. Однак науково-технічний прогрес максимально механізував ковальський процес, і знайти справжнього майстра ручного художнього кування стало дуже складно. Але для співробітників бібліотеки ім. О.С. Серафимовича це не склало труднощів – серед читачів бібліотеки дуже багато талановитих людей, що займаються декоративно-прикладним мистецтвом.

Олексій Кармазін, який є користувачем абонемента більше трьох років, давно підкорив горн і приручив розпечений метал, що і запропонував спробувати жителям селища Новоселівка, провівши майстер-клас з ручного художнього кування. Присутні з великим інтересом прослухали невеличку лекцію про ази ковальської справи, а потім з трепетом і хвилюванням взялися за молот, щоб спільною працею викувати свій перший в житті виріб.

Хлопчики, дівчата, мами, тата і навіть дідусі з бабусями внесли свій вклад – з кожним ударом, нехай і не завжди точним, метал набував чіткі обриси і через дві години на столі лежали три щасливі підкови. Одна була презентована майстром в дар бібліотеці, а дві інші отримали найактивніші читацькі сім’ї.

Новий формат заходу дуже сподобався присутнім, і бібліотекарі планують організувати серію майстер-класів під назвою «Майстри нашої бібліотеки», де кожен талановитий читач зможе поділитися своїми знаннями, вміннями і навичками, передати частку своєї майстерності іншим, а також допоможе розкритися тим, хто ще не знайшов себе в мистецтві.