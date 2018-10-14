Хуліганство на залізничному вокзалі

Поліцейські притягнули до відповідальності двох чоловіків, які порушили громадський порядок та пошкодили майно у приміщенні вокзалу.

На лінію 102 надійшло повідомлення про те, що в холі залізничного вокзалу двоє незнайомців поводяться неадекватно. На місце виїхали патрульні поліцейські та затримали нетверезих порушників, 26 та 28 років.

Чоловіки висловлювались нецензурною лайкою, під час затримання один з них розбив вікно довідкового бюро. На місце була викликана слідчо-оперативна група Приморського відділення поліції. Затримані були доставлені до відділення для з’ясування обставин.

Встановлено, що один з чоловіків намагався виїхати з міста до Миколаївської області, але загубив білет і займався його пошуком у залі очікування. У цей час інший, раніше судимий маріуполець, знаходячись у нетверезому стані, став неадекватно себе поводити. Між чоловіками розпочався словесний конфлікт, в ході якого пасажир намагався заспокоїти дебошира.

За фактом відкрито кримінальне провадження за ст. 296 Кримінального кодексу України. « Хуліганство». Санкцією статті передбачено обмеження волі на строк до п’яти років.