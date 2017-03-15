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Игра – развлечение «Вот какие девочки, вот какие мальчики»

Опубликовано 17 Мар 2017

IMG_1508Гендерное воспитание – это формирование у детей представлений о настоящих мужчинах и женщинах, это необходимо для нормальной и эффективной социализации личности. Под влиянием родителей и учителей ребёнок должен усвоить гендерную модель поведения, которой придерживается человек, чтобы его определяли как женщину или мужчину.

В детской библиотеке им. Т. Г. Шевченко 14 и 16 марта для учащихся ОШ 16, 2-Б и 2-А классов прошла игра – развлечение «Вот какие девочки, вот какие мальчики».

Ребят ожидала большая развлекательная программа. Соревновались две команды: мальчики и девочки. Мальчишки рассказывали, какими бы они хотели видеть своих девочек, а девочки – мальчиков. Участвовали в играх:  «Собери сердечко», «Найди свою пару», «Пирамида любви», отгадывали смешные загадки – обманки.

Дети с удовольствием слушали и обсуждали рассказы В. Осеевой «Сыновья» и «Отомстила», а также легенду о двух половинках. Было интересно и весело!

Виктория Чуднова

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