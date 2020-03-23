інформація щодо реалізації та контролю карантину в Маріуполі

У Маріуполі продовжують проводити заходи, спрямовані на запобігання поширенню коронавируса. Станом на 26 березня ситуація в місті стабільна. Профільні структури міської ради продовжують реалізацію і контроль необхідних заходів. Про це розповіли на брифінгу комісії щодо епідситуації.

За офіційною інформацією від Міністерства охорони здоров’я України на сьогодні в Україні зафіксовано 156 випадків зараження короновірусом, з них — п’ять летальні. У Маріуполі один підтверджений випадок, стан хворого стабільний і він йде на поправку.

«Зараз найголовніше залежить від нас з вами. Від нашої свідомості і твердої позиції, ми повинні думати про колег, рідних і про себе. Моментально звертатися за медичною допомогою в разі появи перших симптомів. Дотримуватися режиму самоізоляції. Так ми не допустимо розповсюдження даного захворювання», — зазначила заступник міського голови Ксенія Сухова.

Також вона висловила подяку народному депутату Вадиму Новинському. Сьогодні він передав Маріупольської лікарні швидкої медичної допомоги два апарати штучної вентиляції легенів, захисні медичні костюми і окуляри.

Аркадій Мєшков нагадав, що з сьогоднішнього дня припинили роботу ринки Маріуполя: «Ми починаємо активну роботу щодо кроків, які визначать, в якому вигляді і за якими правилами вони надалі зможуть відновити свою діяльність. Також прошу з розумінням ставитися до запобіжних заходів на пунктах пропуску».

У свою чергу заступник міського голови Сергій Захаров зазначив, що з завтрашнього дня вступають в силу 239 постанову Кабінету Міністрів про нові умови роботи пасажирського транспорту в умовах карантинних заходів. Тепер в комунальний транспорт допускається кількість пасажирів, що не перевищує 50% від сидячих місць. При цьому продовжують діяти правила щодо дотримання заходів безпеки.

Інформація про виконання карантинних заходів:

Охорона здоров’я:

епідемічна ситуація в місті стабільна;

в місті один випадок захворювання COVID-19. Пацієнт ізольований, знаходиться в лікарні. У маріупольця позитивна динаміка, його стан продовжує поліпшуватися. Його оточення знаходиться під наглядом медичних працівників, стан їх — не порушено;

шість випадків з підозрою на коронавірус, три пацієнта проходять стаціонарне лікування;

Транспорт:

з завтрашнього дня вступають в силу 239 постанова Кабінету Міністрів України, про нові умови роботи пасажирського транспорту в умовах карантинних заходів. Тепер в комунальний транспорт допускається кількість пасажирів, що не перевищує 50% від сидячих місць. При цьому продовжують діяти правила щодо дотримання заходів безпеки;

сьогодні муніципальний транспорт вийшов згідно з графіком — 158 одиниць: 75 автобусів, 36 тролейбусів і 47 трамваїв;

щоб розвантажити внутрішню логістику додатково на вулиці міста виведено 25 одиниць комунального транспорту, серед них нові тролейбуси і автобуси. У планах вивести ще 14 одиниць транспорту;

маршрути приватних перевізників обслуговує 58 одиниць транспорту, це на 50% менше до карантинного періоду;

на сьогоднішній день знижений пасажиропотік порядку на 60%;

в ранкові зміни, в години «пік», вдалося розвести людей на роботу без відхилень;

нагадуємо, що з сьогоднішнього дня в місті введені обмеження на пільговий проїзд для пенсіонерів. А саме в години «пік» — з 5:00 до 9:00 і з 14:00 до 19:00.

Комунальна сфера:

всі комунальні підприємства працюють в штатному режимі, надають всі необхідні послуги жителям;

з 18 березня закрито всі фронтові офіси і абонентські ділянки на комунальних підприємствах. Для жителів забезпечена можливість комунікації через телефон і електронні сервіси;

станом на 18:00 сьогодні з проблемними питаннями звернулися 2345жітелей. 85% з них пов’язані з показаннями, звірками приладів обліків;

триває санітарна обробка під’їздів. Сьогодні оброблено 4997 під’їзд, що становить 98%. Керуючі компанії забезпечені запасом деззасобів на 20 днів;

спільно з Госпотребслужбой розроблений план дій для обробки житлових і нежитлових приміщень при необхідності;

для обробки доріг 25.03.2020 задіяно 13 одиниць техніки. Сьогодні оброблено 72 км тротуарів, 280 км доріг. «Зеленбуд» і «Комунальник» забезпечені деззасобами на 17 днів;

з 18 березня двічі на день проводиться аналіз питної води. Каналізаційних стоків — щогодини. Станом на 18:00 відхилень немає;

КП «Комунальник» сьогодні обробив 1 510 контейнерів із застосуванням деззасобів;

на виїзді з Полігону ТПВ обробляється техніка. Сьогодні оброблена 81 одиниця. Підприємство забезпечено дезсредставамі на 6 місяців.

На завершення брифінгу Ксенія Сухова попросила жителів підійти до ситуації відповідально: «Переконливе прохання дотримуватися всіх обмежень і карантинних заходів, які приймаються в країні і Маріуполі для того, щоб не допустити поширення коронавирусной інфекції. Бережіть своє здоров’я, обмежуйте контакти і не виходьте на вулицю без необхідності».

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