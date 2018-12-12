Iнформаційно-просвітницька акція «Мовчати не треба»

З 25 листопада на території України проходить акція «16 днів активних дій проти гендерного насилля». В рамках проведення цієї акції дільничний офіцер поліції Центрального відділу поліції разом із представниками громадського формування «Молодіжна варта» та мобільною бригадою соціально-психологічної допомоги міста Маріуполя завітали до учнів 66 школи, Центрального району та провели з ними лекцію.

З метою донесення інформації до молоді, поліцейський разом із представниками громадського формування та фахівцями мобільної бригади ознайомили школярів із формами та видами насилля та його наслідками.

Неповнолітні дізналися, як поводитись в ситуаціях, коли відбувається зневажливе ставлення до людини, її прав та свобод та до куди потрібно звертатися, якщо став жертвою домашнього насильства.

Також хлопці та дівчата подивилися повчальний відеоролик, присвячений боротьбі із домашнім насильством, який зняли їхні однолітки.

Крім того, старший дільничний Центрального відділу поліції Христина Цвар розповіла учням про відповідальність, яка настає в разі вчинення насильства в сім’ї.

Наприкінці заходу дітям роздали пам’ятки із вказівкою куди звертатися, якщо став жертвою зневажливого ставлення та білі стрічки, які являються символом боротьби із насильством.