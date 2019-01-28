Иностранный криминальный «авторитет» арестован на 60 суток

Громадянин Грузії підозрюється у серії тяжких злочинів, вчинених в Україні: розбійний напад, пограбування, вимагання грошей.

Як повідомив заступник начальника поліції Донецької області-начальник кримінальної поліції Артем Кисько, затриманий є представником злодія в законі Надіра Саліфова на прізвисько «Гулі». В Донецьку область 37-річний чоловік прибув для встановлення «злочинного порядку».

«Було встановлено, що підозрюваний зустрічався з представниками різних діаспор та озвучував їм свої вимоги», — зазначив Артем Кисько.

В Україні іноземець вже не вперше. На початку 2018 року його було оголошено в міжнародний розшук за розбій (ч. 4 ст. 187 Кримінального кодексу України) та пограбування з проникненням у житло, вчинені в Полтавській області.

В грудні 2018 року громадянин Грузії та ще кілька раніше судимих осіб затримувався працівниками СБУ та слідства Нацполіції за здирництво. Спільники вимагали грошові кошти з кількох потерпілих. Того разу він був заарештований з правом застави в розмірі 140 тисяч гривень. Необхідна сума була внесена, і затриманий опинився на волі.

Цього разу підозрюваний перебував в Україні під новим ім’ям. Як з’ясувалося, в себе на батьківщині чоловік офіційно змінив прізвище та по-батькові та легально в’їхав у державу. У такий спосіб він намагався сховатися від правоохоронних органів та уникнути відповідальності.

Наразі затриманий за рішенням суду взятий під варту та переданий ініціаторам розшуку.