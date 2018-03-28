Іноземні студенти з Індії відвідали Маріупольський краєзнавчий музей

З метою розширення кругозору та більшої обізнаності про Україну і Маріуполь іноземні студенти з Донецького національного медичного університету Маріуполя відвідали краєзнавчий музей та здійснили справжню подорож у часі.

Щорічно до вищих навчальних закладів України приїжджає вчитися все більше іноземних студентів. Велика увага приділяється виховній роботі зі студентами. Проводяться поїздки на екскурсії, відвідування музеїв, відзначення національних свят за традиціями кожної нації.

Майбутні лікарі, медсестри дізналися про найяскравіші епізоди історії міста Маріуполя починаючи з найдавніших часів і до сучасності. Вони побачили матеріали, що представляють різні сфери міського життя: виробництво, торгівлю, освіту, науку, мистецтво, релігію тощо. Серед експонатів, які зацікавили студентів, були археологічні пам’ятники Маріуполя.

Студенти з Індії подякували співробітникам музею за цікаву і захоплюючу екскурсію і поділилися своїми враженнями про екскурсію в книзі відгуків гостей Маріупольського краєзнавчого музею.

Екскурсії в музеї нашого міста для іноземних студентів проводяться регулярно і сприяють їх соціально-культурної адаптації.